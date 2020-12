Referee und Bodybuilder – Anderson Daronco ist der Schiri mit den grössten Oberarmen Der Brasilianer Anderson Daronco ist Fussball-Schiedsrichter in Südamerika. Dort beeindruckt er nicht nur mit seinen Leistungen auf dem Rasen. Erik Hasselberg

Darum gehts Infos einblenden Anderson Daronco ist Fussball-Schiedsrichter in Brasilien.

Der 39-Jährige wird im Netz gefeiert – für seine Oberarme aus Stahl.

Doch nicht nur seine Muskeln beeindrucken. 2019 brach Daronco als erster Schiedsrichter in Brasilien ein Spiel wegen homophober Gesänge ab.

Wenn sich Anderson Daronco das Schiedsrichtertrikot überzieht, muss der 39-Jährige aufpassen, dass er dieses nicht gleich zerreisst. Der 1,88-Meter-Hüne besitzt Oberarme, die wohl um so einiges dicker sind als die Oberschenkel seiner Schützlinge auf dem Fussballplatz.

Der im südlichsten Bundesstaat Brasiliens in Santa Maria geborene Daronco ist eigentlich gelernter Sportlehrer, hat jedoch inzwischen seine Leidenschaft, den Fussball, zum Hauptberuf gemacht. Seit 2011 kommt er in der höchsten Liga Brasiliens zum Einsatz, leitete auch schon als Fifa-Referee Spiele in der südamerikanischen WM-Qualifikation.

Er wehrte sich gegen homophobe Gesänge

Neben seinen beeindruckenden Oberarmen, für die Daronco in den sozialen Medien inzwischen eine gefeierte Persönlichkeit ist, kann er sich noch etwas anderes zugutehalten. 2019 war er der erste Schiedsrichter, der in seinem Heimatland ein Spiel wegen homophober Gesänge abbrach. Der Vorfall fand in einer Partie zwischen Vasco de Gama und Sao Paulo statt. Mit seiner imposanten Erscheinung machte er dem Coach des Heimteams klar, sich an die Fans zu wenden.

Und nicht nur auf dem Platz, auch im Netz ist der Respekt vor dem Bodybuilder Daronco greif- und spürbar. So heisst es zum Beispiel von einem User auf Twitter: «Ich glaube, kein Spieler wird seine Entscheidung infrage stellen», «Guck dir diese Arme an» oder «Wenn er mir eine Rote Karte geben würde, würde ich ihm ‹Entschuldigung› sagen und anbieten, die Karte für ihn wieder in seine Tasche zu stecken.»