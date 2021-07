Spendenlauf in Grindelwald – «Anders als erwartet, aber trotzdem super» Brigitte Daxelhoffer läuft siebenmal hintereinander die 101 Kilometer lange Eiger-Ultra-Strecke. Ein Zwischenstand ihres Spendenlaufs Run for Hope. Murielle Buchs

Brigitte Daxelhoffer lässt sich ihre gute Laune nicht verderben und knuddelt eine Ziege. Foto: PD

Fast andauernder Regen. Streckenanpassungen. Planänderungen. Aber die gute Laune bleibt. Brigitte Daxelhoffer befindet sich im Endspurt ihres Laufprojekts Run for Hope. Sie tut dies nicht etwa (nur) zum Vergnügen, sondern für einen guten Zweck.

Am 6. Juli in der Früh startet Daxelhoffer ihre erste Runde in Grindelwald. Das Wetter ist gut, die Motivation hoch. Und die Laune steigt bei jedem Schritt. Die 43-Jährige aus Burgistein absolviert ihre erste Tagesetappe wie geplant. Die weiteren Tage sind verregnet. «Laufen im Regen ist wie Laufen mit Applaus», kommentiert sie. Zwischenzeitlich kommt in Runde 4 wieder die Sonne zum Vorschein. «Perfektes Laufwetter», freut sich Daxelhoffer.