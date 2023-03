Gewinnen Sie ein Luxus-Package – Andermatt Music Musikgenuss an Pfingsten: Operngala mit Piotr Beczala

ANDERMATT MUSIC steht für hochwertigen Musikgenuss jenseits festgetretener Pfade und bringt Musik in den höchstgelegenen Konzertsaal der Schweiz, die Andermatt Konzerthalle. Als Bühne für international etablierte Grössen und als Plattform für heimisches Musikschaffen ist die Andermatt Konzerthalle gleichermassen ein Magnet für Gäste aus aller Welt wie auch der kulturelle Treffpunkt der Innerschweiz. Neben dem Swiss Orchestra treten gefeierte Klassikstars, weltbekannte Orchester sowie herausragende Innerschweizer Formationen auf.

Am Samstag, 27. Mai 2023 singen Startenor Piotr Beczala und die lyrische Sopranistin Sylvia D’Eramo Arien und Duette u.a. von Giacomo Puccini, Georges Bizet und Jules Massenet. Begleitet werden sie dabei vom Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer.

Die SonntagsZeitung verlost 9 Luxus-Packages für je 2 Personen für das Wochenende vom 27. bis 28. Mai 2023.

Das Package beinhaltet:

2 Tickets für das Galakonzert mit Startenor Piotr Beczala am 27. Mai 2023, 19.30 Uhr

Übernachtung vom 27. bis 28. Mai 2023 im 5-Sterne-Hotel The Chedi Andermatt (Doppelzimmer)

Welcome-Drink mit Begrüssung - Shuttle Service in die Andermatt Konzerthalle

Benutzung des einzigartigen The Spa and Health Club im The Chedi Andermatt

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 22. März 2023

Teilnahmebedingungen: Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.