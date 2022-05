Hoher Sachschaden, ein Verletzter – Anbau eines Einfamilienhauses in Ins abgebrannt Am Freitag hat der Anbau eines Einfamilienhauses in Ins gebrannt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Am Freitagvormittag hat es am Ryfweg in Ins gebrannt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war das Feuer kurz nach 9.45 Uhr im Anbau eines Einfamilienhauses ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anbau in Vollbrand; auch das Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die 33 Feuerwehrleute konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.

Der Bewohner und die Bewohnerin des Hauses konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Ein Ambulanzteam brachte ihn ins Spital.

Am Haus entstand erheblicher Sachschaden – es ist nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnenden konnte eine private Unterkunft organisiert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

pd/ske

