Die Nationalrätinnen Sibel Arslan, Marina Carobbio Guscetti, Bundesrätin Viola Amherd und Nationalrätin Isabelle Moret, von rechts, am Frauenstreik im Juni 2019 in Bern. 4 Monate später wurden so viele Frauen ins Bundesparlament gewählt wie nie zuvor.

Foto: Keystone