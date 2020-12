Leserreaktionen – «An seiner Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Verzögerung im Gerichtsverfahren gegen Franz A. Zölch.

Franz A. Zölch wehrt sich gegen die Betrugsvorwürfe. BZ-Archiv/Urs Baumann

Zu «Kann sich Franz A. Zölch in die Verjährung retten?»

Wir alle können uns vorstellen, dass in dieser schwierigen Corona-Zeit viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer um ihre Existenz bangen. Unverschuldet können sie in einen Konkurs geraten oder ihre Stelle verlieren. Gleichzeitig versucht sich der ehemals renommierte Jurist und auf dem hohen Ross sitzende Franz A. Zölch mit allen Mitteln aus seiner Verantwortung zu ziehen. Er ist angeklagt wegen gewerbsmässigem, eventuell mehrfachem Betrug. Seine Gläubiger vertröstete er jahrelang mit dem Begleich seiner Schulden und konnte sich in der letzten Zeit mit faulen Tricks der Justiz entziehen – in der Hoffnung, die vielen Vorwürfe gegen ihn würden demnächst verjähren. Wo bleibt da die Gerechtigkeit gegenüber den Corona-Opfern? Ich an seiner Stelle würde mich in Grund und Boden schämen und die Justiz ist angehalten, das Prozessverfahren unverzüglich einzuleiten, notfalls auch in Abwesenheit des Angeklagten. Simon Liechti, Burgdorf

Zu «Kanton will Elektrovelos für1,8 Millionen Franken kaufen»

Ob die Anschaffung von 6000 Franken teuren Elektrovelos zum heutigen Zeitpunkt wirklich notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Viele Bürger befinden sich wegen Corona in einer schwierigen Lage und wissen nicht, wie sie Rechnungen und Steuern bezahlen sollen. Da muss man sich fragen, ob mit solch einer Luxuslösung mit unserem Steuergeld sinnvoll umgegangen wird. Auch wenn dieser Betrag im Budget sehr klein ist, ist jede Ausgabe mit unseren Steuergeldern auf ihre Dringlichkeit genau zu prüfen. Es ist nur zu hoffen, dass bei grösseren Investitionen keine solche Luxuslösungen getroffen werden, sonst müsste die hohe Steuerlast ernsthaft diskutiert werden. Fritz Bergmann, Stettlen

Zu «4848 Kerzen für 4848 Corona-Tote»

Jeder Todesfall ist für die Angehörigen ein Schicksalsschlag und ich habe dafür volles Verständnis, da ich selbst über 80 Jahre alt bin. Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass das Leben endlich und mit jeder Geburt ein Todesfall vorprogrammiert ist. Die 4848 sogenannten Corona-Toten in der Statistik sind Verstorbene, welche zu Beginn der letztlichen Behandlung positiv auf Corona getestet wurden. Was dann zum Ableben geführt hat (Lungenentzündung, Herzstörung, andere Infektion, Organversagen), wird nicht festgehalten. Das ist gemäss dem eidgenössischen statistischen Amt die internationale Regel. Diese Zahl steht zum Vergleich der Todesarten des Jahres 2017 (letzte verfügbare Statistik): rund 17’000 Krebstote, 21’000 Verstorbene mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 4000 Unfall-Tote. Der Mensch stirbt nun einmal. Besonders nach 80 hoffentlich guten Lebensjahren. Vielleicht sollten wir uns mehr darum kümmern, dass die Jahre zuvor lebenswert waren. Unser herzliches Beileid allen Zurückgebliebenen. Leonhard Müller, Nidau

Zu «Der Bund will im Ausland Werbung für den Schweizer Finanzplatz machen»

Es reicht offenbar nicht, dass der Schweizer Finanzplatz die Klimakrise anheizt und in Korruptionsaffären sowie Menschenrechtsverletzungen verstrickt ist. Es reicht nicht, dass die «Spitzenmanager» dafür astronomische Summen als «Boni» einstreichen. Es reicht nicht, dass der Finanzplatz vom neuen CO2-Gesetz ausgenommen ist, obwohl er 20-mal mehr CO2-Emissionen finanziert, als die Schweiz im Inland verursacht. Nein, der Bundesrat hat das Gefühl, dass der Finanzplatz auch noch Werbung im Ausland verdient: Bundesräte machen sich in ihrer Rolle als Volksvertreter zu Werbemaskottchen von Grossbanken. Die Bizarrheit dieser Situation wird nur noch von derjenigen der ausbleibenden Kritik daran übertroffen. Jan Schuller, Bern