Mehr Einsätze der Rega – An manchen Tagen hebt der Heli im Belpmoos zwölfmal ab In den letzten Jahren ist die Rega mehr ausgerückt als je zuvor – auch in Bern. Wie erlebt das die dreiköpfige Crew? Pia Scheidegger Christian Pfander (Fotos)

Das dreiköpfige Team landet nach einem ersten Einsatz am frühen Morgen bei der Basis in Belp. Fotos: Christian Pfander

Eine Nebelschicht bedeckt um 7.30 Uhr die Felder im Belpmoos. Die einzelnen Bauernhäuser und Bäume verschwimmen hinter dem dünnen weissen Schleier. Doch die Bergkette im Hintergrund ist scharf, die Gipfel leuchten leicht orange in der aufgehenden Sonne. Es ist ruhig und idyllisch hier am Flughafen Bern-Belp. Bis plötzlich aus der Ferne ein leises Rattern ertönt. Am Himmel taucht ein roter Punkt auf, der immer grösser wird. Und immer lauter. Die dreiköpfige Rega-Crew kehrt von ihrem ersten Einsatz zurück.