Sieben Exemplare ersetzen – An Interlakens Flaniermeile fallen Bäume Vorerst werden an der Höhematte sieben Bäume gefällt. Insgesamt deren 15 müssen weichen. Vorwiegend Rosskastanienbäume sind krank. Hans Urfer

Einige Exemplare aus der langen Reihe der Kastanienbäume an der Höhematte werden ab kommendem Montag ersetzt. Anne-Marie Günter

6 Rosskastanienbäume, 1 Walnussbaum: Diese sieben kranken Bäume sind in Interlaken Teil der Allee zwischen Höhematte und Höheweg und werden ab kommendem Montag gefällt, wie die Gemeinde Interlaken am Mittwoch mitteilte. «Das Fällen wird circa zwei Tage dauern», sagt Andreas Michel, Werkhofchef in Interlaken. Die anschliessende Ersatzpflanzung mit Bäumen des gleichen Typs ist gemäss Michel nach zwei Wochen abgeschlossen. Regierungsstatthalter Martin Künzi hatte im Februar für insgesamt 15 Bäume eine generelle Fällbewilligung erteilt.