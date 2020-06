Porträt von Mattea Meyer – An ihr zeigt sich, wie konservativ die Schweiz ist Mattea Meyer will zusammen mit Cédric Wermuth die SP in ein neues Zeitalter führen. Sie haben gute Chancen, im Oktober ins Parteipräsidium gewählt zu werden. Was die 32-jährige Nationalrätin antreibt: Wut. Claudia Blumer

Alle Parlamentarier, die man zu ihr befragt, bezeichnen sie als fleissig und unermüdlich: Mattea Meyer, Nationalrätin aus Winterthur und Anwärterin auf das SP-Co-Präsidium in der Alten Kaserne in Winterthur am 19. Juni. Foto: Sabina Bobst

Am Beispiel von Mattea Meyer zeigt sich, wie wenig emanzipiert die Schweiz ist. Wenn eine Nationalrätin an der Seite eines Kollegen Parteipräsidentin werden will, kommen Fragen wie: Warum macht sie das? Wird sie nicht verblassen neben dem erfahrenen und bekannten Politiker? Oder wird sie womöglich seine Assistentin, wie sie es einmal war? Die Frau im Hintergrund?

In einem Land, in dem Wirtschaft und Politik immer noch grossmehrheitlich von Männern geprägt werden, übersteigt es die Vorstellungskraft, dass eine 32-jährige Politikerin einen Führungsanspruch hat und diesen auch durchsetzt. Umso mehr, wenn sie gut aussieht und anständig mit den Leuten umgeht.

Wir treffen uns im Bistro der Alten Kaserne in Winterthur, ein massiger Riegelbau am Rande der Altstadt. Dreh- und Angelpunkt der Winterthurer Sozialdemokraten, in den Achtzigern niedergebrannt und dann zum Kulturzentrum ausgebaut. Hier hat Mattea Meyer so manche Mitgliederversammlung abgesessen, so manche Differenz ausdiskutiert. Hier wurde sie 2015 von der Winterthurer SP für die Nationalratsliste vorgeschlagen. Das war ein grosser Moment. Für ein Kennenlernen schlägt sie dieses Bistro vor.

Und kennen lernen wollen sie jetzt alle. Nachdem Mathias Reynard und Priska Seiler Graf ihre Kandidatur zurückgezogen haben, gibt es derzeit für Mattea Meyer und Cédric Wermuth keine richtige Konkurrenz. Das könnte sich noch ändern bis zum Ablauf der Anmeldefrist am 2. September. Aktuell sieht es danach aus, als würden Meyer und Wermuth am 17. Oktober in Basel durchmarschieren, wenn die Partei nach langem wieder einmal tagt.

Erste Frau seit Christiane Brunner

Apropos Basel, hier hat alles angefangen. Hier kam Mattea Meyer 1987 zur Welt, als mittleres von drei Geschwistern. In einer Familie mit sozialem und ökologischem Bewusstsein. Die Mutter war Kindergärtnerin, der Vater Berater im Bereich der biologischen Landwirtschaft. Die ältere Schwester und der jüngere Bruder arbeiten mit Kindern, mit Benachteiligten. Auch Mattea wählte diesen Weg. Sie setzt sich als Politikerin für Benachteiligte ein – beziehungsweise, von einem neutralen Standpunkt gesehen: für diejenigen, die aus ihrer Sicht benachteiligt sind.

Die Familie zog nach Winterthur, da waren die Kinder im Primarschulalter, sprachen noch Basler Dialekt. In der Primarschule in Seen sei sie sehr herzlich empfangen worden, erzählt Mattea Meyer, während sie sich Limonade einschenkt. Das habe ihr eine rasche Integration ermöglicht. «Heute schlägt mein Herz für Winterthur.»

Wenige Jahre später meldete sich die Kantischülerin bei der Frauengruppe von Amnesty International an. Es war das erste politische Engagement, der Beginn einer steilen Karriere, die sie in den Winterthurer Gemeinderat, in den Kantonsrat und schliesslich in den Nationalrat führte. Daneben war sie Vizepräsidentin der Juso Schweiz, Co-Präsidentin der SP Winterthur, Geschäftsleitungsmitglied der SP Kanton Zürich, und nun wird sie vielleicht bald Co-Präsidentin der SP Schweiz – als erste Frau seit Christiane Brunner und mit ihren 32 Jahren als jüngste Parteipräsidentin überhaupt.

Es kann unangenehm werden für jemanden, der Zielscheibe ihrer Wut ist.

Was Mattea Meyer antreibt: Wut. Über Stärkere, die ihre Macht ausspielen. Und seien es Kinder im Sandkasten. Über Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiss. Wut darüber, dass Menschen auf andere herabschauen, bloss weil sie selber Glück hatten. Wenn Mattea Meyer wütend wird, merkt man das. Wenn sie über Dinge spricht, die sie wütend machen, ist schwer zu sagen, ob sie Tränen in den Augen hat. Oder ob sie sich einfach so in Rage redet, dass das Blut in Wallung kommt. Auch Hoffnung treibe sie an, sagt sie. Hoffnung, dass sich das Engagement lohnt, dass eine solidarischere Gesellschaft möglich ist.

«Links und nett & stolz darauf»: Mattea Meyer und Cédric Wermuth (ganz rechts) sprechen an der Seite von Priska Seiler Graf (hinten, Zweite von links) während der Sommersession der eidgenössischen Räte, am Montag, 15. Juni 2020, im Nationalrat. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Dass Mattea Meyer und Cédric Wermuth kurz davor sind, bei der SP das Zepter zu übernehmen: Manche sehen es als Beginn eines neuen Zeitalters. Der von den Jungsozialisten inspirierte linke Parteiflügel ist in den letzten Jahren stärker geworden, hingegen haben pragmatischere Kräfte an Einfluss verloren, sind zurückgetreten oder haben die Partei ganz verlassen. Meyer gehört zum linken Flügel, und sie kann bei internen Differenzen ruppig reagieren. (Lesen Sie hier mehr über Meyers politische Einstellungen.) Als SP-Nationalrat Daniel Frei zur GLP wechselte, sprach Meyer von fehlendem Anstand, Charakter und fehlenden politischen Überzeugungen. Selbst die damalige Winterthurer SP-Stadträtin Yvonne Beutler konterte, das sei daneben. Meyer entschuldigte sich. Der Vorfall zeigt: Es kann unangenehm werden für jemanden, der Zielscheibe ihrer Wut ist.

«Sie kann eine Partei führen. Jemand wie sie würde ich mir auch für die SVP wünschen.» Franz Grüter, SVP-Nationalrat

Mit Leuten von der anderen Seite des politischen Spektrums scheint sie weniger Mühe zu haben. SVP-Nationalrat Franz Grüter lobt Mattea Meyer in den höchsten Tönen. Zwar sei er mit ihr in der Finanzkommission nie einer Meinung, doch sie höre zu und würdige alle Argumente, bevor sie entscheide. «Sie wäre eine gute SP-Präsidentin», sagt der Luzerner. «Sie kann eine Partei führen. Jemand wie sie würde ich mir auch für die SVP wünschen.»

Mit politischen Gegnern geht sie pfleglicher um als mit abweichenden Parteikollegen? «Bei Personen, die mir politisch näherstehen, treffen mich Differenzen und Auseinandersetzungen mehr», sagt sie. «Ich bin auch angespannter, wenn ich bei einer SP-Sektion auftrete, als bei einer bürgerlichen Partei.»

Linke Feindbilder

Zu Beginn ihrer parlamentarischen Arbeit sass sie in der Bildungskommission, heute widmet sie sich Finanz- und Wirtschaftsthemen. Sie ist auch Präsidentin des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks (SAH), einer Organisation für berufliche und soziale Integration. Begriffe wie «Reiche» und «Grosskonzerne» liest man bei ihr immer wieder, klassische Feindbilder der ideologischen Linken. Was macht sie so sicher, dass alle grossen Firmen böse sind? «Es geht nicht um böse oder nett», entgegnet sie. «Die Unternehmen haben von Steuersenkungen profitiert, und darunter leiden andere. Das ist ein Fakt.»

Alle Parlamentarier, die man zu ihr befragt, bezeichnen sie als fleissig und unermüdlich. Die Resultate zeigten sich in den letzten Monaten: Die Sozialkommission befürwortete ihren Antrag eines Dividendenverbots bei Kurzarbeit, auch der Nationalrat stimmte bis weit ins bürgerliche Lager hinein zu. Der Ständerat war dagegen. Auch brachte sie eine Verlängerung des Erwerbsersatzes für Selbstständige nach dem Corona-Lockdown ein und überzeugte die Kommission – aus formalen Gründen wurde der Vorstoss nicht mehr in der Sommersession behandelt.

«Seit ich Mattea Meyer im Nationalrat erlebe, sage ich: Ihre grösste Stärke ist, dass sie visionäre Politik umsetzen kann.» Jon Pult, SP-Nationalrat

Jon Pult, Bündner SP-Nationalrat, sagt: «Bisher dachte ich immer, die Glaubwürdigkeit sei der grösste Pluspunkt von Mattea Meyer. Doch seit ich sie im Nationalrat erlebe, sage ich: Ihre grösste Stärke ist, dass sie visionäre linke Politik umsetzen kann, ganz konkret.» Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) beobachtet, dass Mattea Meyer in Bevölkerungskreisen auf Akzeptanz stosse, die nicht zum klassischen SP-Elektorat gehören, etwa auf dem Land oder bei älteren Leuten. Sie punkte durch Verlässlichkeit und die Fähigkeit, Wertschätzung zu vermitteln, sagt Fehr.

Inzwischen ist Mattea Meyer Mutter einer dreijährigen Tochter, die Betreuung teilt sie sich mit ihrem Partner. Auch deshalb ein Co- und kein alleiniges Parteipräsidium. Die Familienarbeit soll Teil des Engagements bleiben.

Manchmal, wenn Mattea Meyer spricht, unterbrochen immer wieder von lautem Motorengeheul an der viel befahrenen Technikumstrasse, klingt eine Schwere mit. Als ob die Wut nicht nur Motor wäre, sondern auch ein Stein, der nach unten zieht. Vielleicht ist das der Grund, warum manche sie als angestrengt erleben, wenn nicht gar verbissen. Gleichzeitig haftet ihr etwas Unbestechliches an. Und das hat im Politbetrieb Ausnahmecharakter. Alles kann man nicht haben.