FIS-Präsident Gian Franco Kasper – An Fettnäpfen und Zigaretten mangelte es ihm nie Bis 77 hielt er es auf dem Chefsessel des Internationalen Skiverbandes aus – nun macht der Bündner Platz. Er war auch der Mann der Entgleisungen. René Hauri

Der Trampel

Eine schillernde und streitbare Figur tritt ab: Der Bündner FIS-Präsident Gian Franco Kasper. Foto: Imago

Es gibt kaum einen Sportfunktionär in der Position von Gian Franco Kasper, der so unverblümt sagt, was manch einer nicht einmal zu denken wagt. Gespräche mit dem Bündner sind unterhaltsam, witzig und irritierend zugleich. Die Fettnäpfchen sind jeweils nicht weit.

Als der Präsident des Internationalen Ski-Weltverbandes gefragt wurde, was er von Ski springenden Frauen halte, sagte dieser: Das sei nichts für Frauen, es könnte ihnen «bei der Landung die Gebärmutter zerreissen». Oder als 2018 von Kritikern verlangt wurde, das russische Team für sein kollektives Doping zu bestrafen, antwortete Kasper: «Ich bin gegen die Bestrafung von unschuldigen Menschen. So, wie es Herr Hitler getan hat: Alle Juden wurden getötet, unabhängig von dem, was sie taten oder nicht.» Nach einer Welle der Empörung entschuldigte sich Kasper.