Leuchtet das CO₂-Messgerät orange, heisst es schon bald wieder: Lüften. Foto: Beat Mathys

Die Fenster sind sperrangelweit offen, durchs Zimmer weht ein kühles Lüftchen, draussen zwitschern die Vögel. Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse lesen im Englischunterricht die Geschichte über Billy Elliot, einen Jungen aus der britischen Arbeiterklasse, der trotz Widerständen eine Karriere als Balletttänzer machte. Spannender Lesestoff, eine frische Brise – das Lernklima im Oberstufenschulhaus in Aarberg ist im grünen Bereich, macht es den Eindruck. Auch im buchstäblichen Sinn: Das CO₂-Messgerät, das an der Wand zwischen Ämtliplan und Stundenplan hängt, leuchtet grün. Die Konzentration des Kohlendioxids ist also tief, die Qualität der Luft ideal.

Kürzlich geriet die Oberstufe Aarberg jedoch wegen dicker Luft in die Schlagzeilen. Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» machte Auswertungen des Bundesamts für Gesundheit publik. Die Messungen wurden bereits vor einiger Zeit gemacht – im Winter 2013/2014 und 2014/2015. In 100 Schulen in den Kantonen Bern, Graubünden und Waadt waren CO₂-Messgeräte installiert worden.

Im Oberstufenschulhaus in Aarberg wurde der höchste CO₂ -Wert gemessen. Was bedeutet das? Foto: Beat Mathys

Dass die Luftqualität in zwei Dritteln der Schulen ungenügend war, wurde kommuniziert. Allerdings nicht, welche Schule wie abgeschnitten hatte. Der «K-Tipp» hat nun die detaillierten Ergebnisse per Öffentlichkeitsgesetz angefordert. Sie zeigen: In Aarberg wurde einmal der höchste CO₂-Wert aller Schulen gemessen – 4700 parts per million (ppm). Knapp ein halbes Prozent der Luft besteht also aus Kohlendioxid. Draussen ist die Konzentration gut zehnmal tiefer und liegt bei rund 400 ppm.

Je weniger Luft ins Klassenzimmer dringt, je länger die Schülerinnen und Schüler atmen, schwatzen, lachen, desto mehr steigt der CO₂-Gehalt an. Das Bundesamt stuft Werte über 2000 ppm als inakzeptabel und potenziell gesundheitsschädigend ein. Die Lernleistung der Kinder sinkt, es kann gar zu Schleimhautreizungen oder Kopfschmerzen kommen.

Das empfiehlt das BAG Infos einblenden Bei einer guten Raumluftqualität liegen der CO₂-Pegel die meiste Zeit unter 1000 ppm, und Spitzenwerte überschreiten 1400 ppm nicht, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Ein Wert über 2000 ppm ist hygienisch inakzeptabel. Der CO₂-Gehalt wird als Indikator für die Lufthygiene genutzt. CO₂ selber sei erst bei sehr hohen Konzentrationen, die nicht in Schulräumen auftreten würden, gesundheitsschädlich, so Daniel Dauwalder, Mediensprecher des BAG. Ein Höchstwert allein sei aber nicht aussagekräftig für die Situation in fenstergelüfteten Räumen. Es könne sich auch um einen Ausreisser handeln. In dicht belegten Räumen wie Schulzimmern, die nur über die Fenster gelüftet werden, verschlechtert sich die Raumluftqualität rasch. Bereits nach drei bis vier Lektionen kann die Belastung hoch werden. Das BAG hat nach den Messungen Empfehlungen abgegeben. Nicht nur zum richtigen Lüften. Auch braucht es bei Neubauten und Sanierungen von Schulhäusern ein entsprechendes Konzept, das oftmals den Einbau von mechanischen Lüftungen vorsieht. (rsc)

Herrschte in Aarberg also ein ungesundes Lernklima? Wir treffen Schulleiter Martin Heiniger und die zuständige Gemeinderätin Rosmarie Steffen im Lehrerzimmer. Der Schulleiter relativiert: Dieser Wert sei aufgezeichnet worden, weil in einem Klassenzimmer während dreier Lektionen nicht gelüftet worden sei. Man sei damals noch weniger fürs Thema sensibilisiert gewesen. In jedem Raum könnte man eine solche CO₂-Konzentration erreichen, wenn die Fenster nur genug lange nicht geöffnet würden, so Heiniger.

In ihren Klassenzimmern sei er aber schneller erreicht als in einem topmodernen Bau. Das Schulhaus stammt aus den 60er-Jahren. Die Zimmer sind kleiner als heutige Schulräume, messen knapp 60 Quadratmeter. Eine Lüftung gibt es nicht. Auch hätten sie eher grosse Klassen, durchschnittlich 22 Kinder oder Jugendliche sind es.

Schulleiter Martin Heiniger will auch die Schülerinnen und Schüler fürs Lüften sensibilisieren. Foto: Beat Mathys

Dass es zu handeln galt, war eindeutig. Die Erkenntnis sei klar: «Lüften, lüften, lüften», sagt Heiniger. Alle 15 bis 20 Minuten müsse man die Fenster öffnen. Es wurden Empfehlungen an die Lehrpersonen abgegeben, die Kinder und Jugendlichen wurden in einer Mottowoche sensibilisiert. Die Corona-Pandemie verlieh der Thematik nochmals Schub. Dass sich das Virus in schlecht gelüfteten Räumen schneller verbreitet, war in den vergangenen Jahren überall zu hören und zu lesen.

So hat es in Aarberg seit vorletztem Winter in jedem Klassenzimmer ein CO₂-Messgerät. Ab einem Wert von 800 ppm wird es orange, ab 1200 ppm rot. In der Unterstufe kommt eines zum Einsatz, das pfeift statt leuchtet. Denn in der Verantwortung sollen nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler stehen. Es gibt in vielen Klassen eine Lüftungschefin oder einen Lüftungschef, und das Messgerät befindet sich im Klassenzimmer und nicht beim Lehrerpult. «Die Kinder lernen so etwas, das sie auch zu Hause anwenden können», so der Schulleiter.

Gemeinderätin Rosmarie Steffen ist überzeugt, dass man mit dem Fensteröffnen eine gute Luftqualität erzielen kann. Foto: Beat Mathys

Eine Lüftung wurde hingegen nicht eingebaut. Während der Corona-Zeit sei es wichtig gewesen, Sofortmassnahmen umzusetzen, und der zeitliche Aufwand für einen Lüftungseinbau wäre zu langwierig gewesen, sagt Rosmarie Steffen, Gemeinderätin Bildung. «Mit dem Fensteröffnen kann man eine gleich gute Luftqualität erreichen», ist sie überzeugt. Und man könne es individueller steuern, ergänzt Martin Heiniger.

Lyss: Mit Ampelsystem zu einem besseren Klima

Auch die Gemeinde Lyss schaffte es in die Rangliste der miserablen Spitzenwerte. «Die Luftqualität war in allen Schulhäusern schlecht, die Messungen lagen teilweise massiv über dem Grenzwert», sagt Alexander Lees, Leiter der Abteilung Bildung + Kultur in Lyss. Das Thema Luftqualität hatte vor knapp 10 Jahren nicht dieselbe Bedeutung wie heute, wie Lees sagt, entsprechend verfügten damals nur wenige Gebäude über eine kontrollierte Lüftung.

In der Schulanlage Grentschel in Lyss hat es keine Lüftung, dafür CO₂-Messgeräte. Foto: PD

Bei den BAG-Messungen in Lyss schnitten die Schulhäuser Grentschel und Stegmatt am schlechtesten ab. In der Stegmatt betrug der CO₂-Wert an einem Tag gar über 4000 ppm. In der Zwischenzeit ist jedoch viel passiert – und zwar nicht nur Corona. «Für uns war bereits vor der Pandemie klar, dass wir handeln müssen», sagt Lees. «Wir haben heute in allen Räumlichkeiten Systeme, welche es ermöglichen, dass der Grenzwert von 1400 ppm nicht überschritten wird.»



Im Schulhaus Stegmatt wurde bei der Gesamtsanierung, die in diesem Sommer abgeschlossen wird, eine CO₂-Lüftung eingebaut. Im Grentschel wurde 2020 analog dem System in Aarberg ein CO₂-Messsystem installiert, welches mittels Ampel anzeigt, wann gelüftet werden muss. Alexander Lees: «Da helfen die Schülerinnen und Schüler gerne mit, und das klappt bis jetzt sehr gut.»

Burgdorf: Nur in einem Schulhaus hat es eine Lüftung

Das Schulhaus Gsteighof in Burgdorf schnitt bei den Auswertungen der Spitzenwerte ebenfalls schlecht ab – der Höchstwert lag bei 3800 ppm. Das Schulhaus stammt wie jenes in Aarberg aus den 60ern. Gerade bei diesen Baujahren müsse man dem Lüften besondere Beachtung schenken, so Hans Rudolf Kummer, Leiter der Burgdorfer Bildungsdirektion.

Das Schulhaus Gsteighof wurde in den 60er-Jahren gebaut. Die Fenster sind dicht, die Räume eher klein. Archivfoto: Thomas Peter

Bei älteren Gebäuden sei die Luftqualität automatisch besser, «weil die Fenster nicht ganz dicht sind», sagt Kummer. Bei neuen Schulhäusern hingegen habe man oftmals eine Lüftung. In Burgdorf hat es lediglich im neusten Gebäude, jenem neben dem Pestalozzischulhaus, eine solche. Im zweitneusten, dem Schulhaus Lindenfeld, baute man vor rund 15 Jahren aus Kostengründen hingegen keine ein. Eine Fehleinschätzung, wie sich nun zeigt. Weil die wenigen Fenster für ein ausreichendes Lüften nicht reichen, wird jetzt nachträglich gehandelt. Derzeit laufe die Planung für den Einbau von Lüftungen in den Klassenzimmern, so Kummer. CO₂-Messgeräte hat es bereits seit dem Winter 2020 in allen Räumen.

Wie schnell diese reagieren, zeigt sich in Aarberg. Englischlehrerin Lisa Kühni schliesst die Fenster und fordert die Jugendlichen auf zu schwatzen. Etwas, das man den Jungs und Mädchen normalerweise wohl nicht zweimal sagen müsste. Nun, unter Beobachtung der Leute von der Zeitung, sind sie aber etwas schüchtern und still. Trotzdem dauert es nur einige Minuten, und die Lämpchen leuchten orange. Spätestens bei Rot heisst es wieder: lüften.

