Ausgehtipps für Bern – An diesem Bild ist alles echt, kein Witz Das Kabarett-Duo Schön & Gut lässt hinter die Kulissen blicken. Ein beflügelter Ritter landet im Casino. Und dann sind da noch Superhelden. Und Fussball. Michael Feller

Nicht zu sehen auf diesem Bild: Der Kran, an dem die Bank hängt. Foto: PD / Christian Reichenbach

Schön & Gut in der Cappella

Sie haben das schöne Plakat vielleicht in Bern oder in der Umgebung hängen sehen. Das Kabarett-Duo Schön & Gut, Gewinner des Kleinkunstpreises 2017, setzt auch für die neue Produktion «Aller Tage Abend» auf eine gute Optik. Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter haben fürs Plakat auf einer Bank posiert, die in der Luft hängt wie eine Schaukel. Schon schön, was man mit Photoshop so machen kann? Weit gefehlt, an diesem Bild ist alles echt. Nicht zu sehen im Bild ist der Hebekran – und das mulmige Gefühl. Alles echt ist auch im musikalischen Kabarett des Duos: Die feine Klinge schlägt darin den groben Lacher. Und Schauplatz ist immer der überdurchschnittlich mittelmässige Ort im Kanton Bern: Grosshöchstetten.