Wo bleibt der Winter? – An die Kissen, Frau Holle «BE-Post»-Kolumnistin Cornelia Leuenberger muss dringend mit der Expertin für Schneefall reden. Cornelia Leuenberger

So gehört sich das: Frau Holle schüttelt ihre Kissen. Das Bild entstand im Spielzeugmuseum Thun. Archivfoto: BOM

Liebe Frau Holle

Sie sind eine bequeme Tasche. Was sage ich, eine oberfaule sogar. Wo stecken Sie eigentlich? Irgendwo im nirgendwo? Oder an einem warmen Strand – am Ende mit einem sonnenschirmchengeschmückten Cocktail in der Hand. Würden Sie wohl subito auf Ihren Posten zurückkehren und dafür sorgen, dass das Wetter sich so benimmt, wie es sich für diese Jahreszeit gehört. Kalt, neblig, verschneit.

Wie können Sie es zulassen, dass ich im Januar mit der Giesskanne ums Haus rennen muss, um die Efeu-Pflanzen vor dem Austrocknen zu bewahren? Dass im Garten die Vögel zwitschern und flattern, als wollten sie im nächsten Moment mit dem Nestbau beginnen? Dass sogar der Hahn den Frühling zu spüren scheint und vor lauter Freude die ganze Nacht kräht?