Rückblick auf 90 bewegte Jahre – An der Seite eines schwierigen Schriftstellers In der Politik von Muri war sie aufmüpfig, im wilden Leben ihres bekannten Mannes wirkte sie ausgleichend. Jetzt wird Elisabeth Vogt 90-jährig. Stephan Künzi

Wilde Frisur, lebendige Augen: Elisabeth Vogt, Witwe des bekannten Psychiaters und Schriftstellers Walter Vogt, wird am Sonntag 90 Jahre alt. Foto: Nicole Philipp

Das Gehen klappt nicht mehr so gut wie früher. Auch das Gehör hat nachgelassen, und die rechte Schulter schmerzt. Die Augen dagegen, die unter der wilden weissen Haarpracht hervorblitzen, sind so wach wie immer. Und auch im Gespräch bleibt sie so direkt, wie man es von ihr kennt.

Das ist nicht selbstverständlich, denn am Sonntag feiert sie in ihrem Haus in Muri einen runden Geburtstag. Elisabeth Vogt wird 90 Jahre alt.

Wer sich im wohlhabenden Berner Vorort für Politik interessiert, ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten an der aktiven Seniorin kaum vorbeigekommen. Sie kämpfte – vergeblich – gegen Luxuswohnungen im alten Multengut und – erfolgreich – gegen eine Ortsplanung, in der sie bereits den ersten Schritt zur Überbauung der grünen Lunge Schürmatt sah. Sie trieb mit einem harten Kern Gleichgesinnter das Einzonungsmoratorium voran, und wenn die Gemeinde hin und wieder zu einer Information lud, sass sie im Saal und meldete sich kritisch zu Wort.