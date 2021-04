Zweiter Corona-Frühling in Bern – An der Mittelstrasse stehen die Leute dicht gedrängt Viele Bernerinnen und Berner zieht es am Donnerstagabend wegen der angenehmen Temperaturen und dem bevorstehenden freien Osterwochenende in die Stadt. Werden die Corona-Abstände eingehalten? UPDATE FOLGT

Im Rosengarten finden sich am frühen Donnerstagabend bei mildem Frühlingswetter zahlreiche Leute ein. Foto: Jürg Spori

Endlich ist es draussen wieder wärmer, der kalte und graue Corona-Winter ist – zumindest für die nächsten paar Tage – vorbei. Kommt hinzu: Am bevorstehenden Karfreitag müssen die meisten Leute nicht arbeiten und auch nicht zur Schule gehen. Es herrschen also eigentlich ideale Voraussetzungen, um den Frühlingsabend ausgelassen mit Freunden in der Stadt zu verbringen – wäre da nicht Corona.

Gemäss den aktuellen Massnahmen des Bundesrats dürfen sich derzeit draussen bis zu 15 Personen treffen. Weiterhin ist Abstand halten angesagt, um das Coronavirus und vor allem dessen noch ansteckendere Mutation aus Grossbritannien in Schach halten zu können.