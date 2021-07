Kolumne «Bern und so» – An der falschen Kasse Von gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Situationen beim Wochenendeinkauf. Simone Lippuner

Ich höre das Raunen schon von weitem. Es ist der Klassiker. Jemand hat vergessen, die Früchte zu wägen, und muss sich unter vorwurfsvollen Blicken durch den vollen Supermarkt zurück zur nächsten Waage kämpfen. Das Verständnis für solche Versäumnisse ist bei der Konsumgesellschaft an einem Samstagvormittag gering.

Ich stelle mich an die Kasse nebenan. Freue mich, dass ich kurz darauf meinen Wochenendeinkauf aufs Fliessband beigen kann. Doch: Fehlanzeige. «Das hier wird länger dauern», ruft die Kassierin in die wartende Menge. Hinter mir ein Kopfschütteln, Stöhnen, Zischen, dann löst sich die Schlange in Luft auf. Ich bleibe.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Die alte Frau vor mir kauft ein Pfünderli Halbweissbrot, zwei Naturejoghurt und einen Liter Milch. Totalbetrag: 4.60 Franken. Sie bezahlt mit einer Tausendernote. Ich muss ganz genau hinschauen, als die Kassierin mit der «Ameise» wedelt, denn dieser violette Geldschein kommt mir nur selten zu Gesicht – zumal Bargeld seit Corona generell verpönt ist. Und so wertvolle Noten sowieso, die gibt es ja nur in der Schweiz.

Jedenfalls, dieser Tausender löste einen kleinen Systemzusammenbruch aus. Sie müsse in den Keller, sagt die Kassierin. Fünf Minuten später kommt sie mit dem Rückgeld (in der Kasse hatte es zu wenig Bares) und einem Zeugen zurück. Der Mitarbeitende muss bestätigen, dass die Frau mit einer Tausendernote bezahlt und die Kassierin ihr 995.40 Franken Rückgeld ausgehändigt hat. Nach zehn Minuten ist die Sache vorbei.

Jedenfalls für die meisten Involvierten. Ich beobachte die alte Frau. Sie schämt sich. Packt ihre drei Sachen in die Stofftasche. Entschuldigt sich bei der Kassierin und den Wartenden. Schüttelt immer wieder den Kopf, dann läuft sie mit krummem Rücken aus dem Laden. Sie tut mir leid. «Die Arme hat kaum was gesehen», sagt die Kassierin zu mir.

Immer an der falschen Kasse stehen: Dieses dumpfe Gefühl kennen wir doch alle. Eine oberflächliche, unnötige Angst, zu kurz zu kommen. Und die arme alte Frau? Sie stand nicht einfach an der falschen Kasse. Sie war im falschen Film.

