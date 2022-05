Zum Auftakt in die Kranzfestsaison – An der BEA kommt es zu einem Kracher Am Samstag wird die Schwingsaison mit dem Mittelländischen in der Postfinance-Arena auch im Bernbiet lanciert. Dabei trifft ein Schwingerkönig auf einen möglichen Kronprinzen. Marco Oppliger

Am Samstagmorgen um 8 Uhr heisst es in der Postfinance-Arena: «Manne, ad Arbeit». Dabei wird für einmal nicht der SCB im Fokus stehen. Derweil die Eishockeyaner vorerst einmal im Sommertraining schuften, starten die Berner Schwinger mit dem Mittelländischen in die Kranzfestsaison. Zum zweiten Mal nach 2014 findet dieses während der BEA im Eisstadion statt.

Und das erste Gauverbandsfest beginnt gleich mit einem Kracher: Im ersten Gang kommt es zum Duell zwischen Kilian Wenger und Fabian Staudenmann. Mit seinem Triumph in Frauenfeld 2010 hatte der Schwingerkönig den Bub aus Guggisberg einst dazu bewogen, mit Schwingen anzufangen. Mittlerweile ist aus dem Bub ein Mann geworden – und einer der grössten Hoffnungsträger der Berner Schwinger. Im letzten Jahr gewann Staudenmann mit dem Mittelländischen und dem Bernjurassischen seine ersten Kranzfeste, triumphierte zudem gemeinsam mit Samuel Giger und Damian Ott am Kilchberg-Schwinget. Interessantes Detail am Rande: Im Schlussgang des Mittelländischen in Zollikofen besiegte Staudenmann Wenger. Die restlichen sieben Duelle zwischen den beiden – das letzte vor wenigen Wochen am Jahresschwinget in Thun – endeten mit einem Gestellten.

Ursprünglich waren für das Fest in Bern elf Eidgenossen gemeldet. Doch nun mussten neben dem verletzten Schwingerkönig Christian Stucki auch Florian Gnägi und Bernhard Kämpf Forfait erklären. Besonders bitter ist dies für Gnägi: Vor acht Jahren siegte er an dieser Stätte. Entsprechend gern wäre der Seeländer, der im letzten August als 31. Schwinger den 100. Kranzgewinn schaffte, in der Postfinance-Arena angetreten.

Zum Favoritenkreis zählt nun zweifellos auch Matthias Aeschbacher. Dem Emmentaler gelang vor einem Jahr in der wegen Corona spät beginnenden Saison ein fulminanter Auftakt – an den ersten drei Gauverbandsfesten stand er jeweils zuoberst in der Rangliste. Den Arrivierten das Leben schwer machen könnten die jungen wilden Mittelländer. Mit talentierten Akteuren wie Michael Ledermann, Adrian Thomet, Adrian Walther und Severin Schwander sind sie dazu in der Lage, die Bösen herauszufordern.

Das erste Kräftemessen der Berner – und der Gäste aus dem Kanton Freiburg – wird jedenfalls mit Spannung erwartet. Denn 113 Tage später wird in Pratteln der Schwingerkönig erkoren. Und in einem Eidgenössischen-Jahr stehen die Bösen ganz besonders auf dem Prüfstand.





Die Spitzenpaarungen Infos einblenden Fabian Staudenmann *** - Kilian Wenger *** Matthias Aeschbacher *** - Ruedi Roschi ** Simon Anderegg *** - Christian Gerber *** Thomas Sempach *** - Curdin Orlik *** Patrick Schenk *** - Michael Ledermann ** Severin Schwander ** - Simon Mathys ** Adrian Walther ** - Steven Moser ** Lukas Renfer ** - Florian Minder **

