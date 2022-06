Parktickets via App – An den Bahnhöfen werden die Parkuhren ausgemustert Kundinnen und Kunden von Bahnhofparkings sollen künftig vor allem mittels App bezahlen. Die Parkautomaten haben zunehmend ausgedient. Johannes Reichen

In Wichtrach und an allen anderen SBB-Bahnhöfen werden die Parkuhren ausgemustert. Foto: Beat Mathys

Es herrschte ein bisschen Aufregung am Bahnhof von Wichtrach. «Was machen ältere Personen ohne App vor einem Automaten ohne Geldeinwurf?» Das und noch ein paar Wörter mehr hatte jemand auf einen Zettel geschrieben und diesen an den abgedeckten Parkautomaten geklebt. Ein paar Wochen ist das her.