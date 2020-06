Songwriter mit posthumem Erfolg – An Covid-19 gestorben – jetzt an der Spitze der Charts John Prine landet mit seiner allerletzten Aufnahme zum ersten Mal auf Platz 1 einer US-Hitparade. Ein überfälliger Triumph für den Songwriter, der zu den besten seines Fachs gehörte. Mauro Guarise

«I Remember Everything» heisst John Prines letzte Aufnahme. Dass sich einer der grössten US-Songwriter nicht an seinen grössten Charterfolg erinnern können wird – das passt zu Prine, der Anfang April an Covid-19 gestorben ist und jetzt an der Spitze der Billboard Charts steht, das könnte eine Geschichte aus einem seiner Lieder sein.