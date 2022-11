Über den Dingen schweben, dort, wo man als Superreicher hingehört? Elon Musk am G-20-Gipfel in Bali. Foto: Aaron Favila (Keystone)

Liebe Milliardäre,



wir sprechen uns so selten, wir, die Nicht-Superreichen, die Öffentlichkeit – und ihr. Aber seit kurzem haben wir miteinander zu tun. Einer von euch, über den nun alle noch mehr reden als zuvor, will uns (die Öffentlichkeit) retten. Er hat Twitter gekauft, um echte Redefreiheit wiederherzustellen, wie er sagt, zum Beispiel für Donald Trump, dessen gesperrtes Konto er vergangenes Wochenende nach einer Umfrage reaktiviert hat. Nun soll, nach einer weiteren Umfrage, eine «Generalamnestie» für bislang gesperrte Konten beginnen. Neonazi-Influencer und Verschwörungserzähler feiern die Entscheidung auf Telegram. Vox populi, vox dei, schrieb Musk, die Stimme des Volkes sei die Stimme Gottes. Herzlichen Dank dafür. So viel Gnade.