Reformierte Kirche Thun – Amtszeit der Kirchenräte wird nicht beschränkt Der Grosse Kirchenrat lehnte äusserst knapp eine Amtszeitbeschränkung auf 12 Jahre ab. Zudem dominierten die fehlenden Finanzen die Sitzung. Andreas Tschopp

Der Grosse Kirchenrat Thun lehnte eine Amtszeitbeschränkung für Mitglieder des Kleinen Kirchenrats ab. Archivfoto: Patric Spahni

Es sei «überhaupt nicht revolutionär», sondern ein «absolut moderater» Vorstoss. Mit diesen Worten warb Elisabeth Bregulla am Montag an der Sitzung des Thuner Kirchenparlaments, dem Grossen Kirchenrat, in der Stadtkirche für die Motion der Fraktion Thun-Strättligen. Die verlangte eine Beschränkung der Amtszeit für Mitglieder des Kleinen Kirchenrats (Exekutive) auf drei Amtsperioden, also 12 Jahre. Das Limit sollte auch für Parlamentarierinnen und Parlamentarier gelten. Willy Bühler, Präsident der «Regierung» der Gesamtkirchgemeinde Thun, entgegnete, dass es «nicht klar ist», ob damit die gewünschte Verjüngung herbeigeführt werden könne.