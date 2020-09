Namensstreit in Sigriswil – Amstutz-Partei darf nicht SVP heissen Die SVP erringt einen Teilerfolg. Das Gericht verbietet der Amstutz-Partei, die Bezeichnung SVP zu verwenden. Roger Probst

Mit diesem Inserat wirbt die neue Sigriswiler Volkspartei um die Gunst der Wählerschaft. Foto: Screenshot

Die SVP Schweiz wehrt sich juristisch dagegen, dass die Partei der Sigriswiler Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz die Bezeichnung SVP beinhaltet. Mit Erfolg. Das Regionalgericht Oberland verbietet der neuen Partei per sofort, «künftig die Bezeichnung SVP in ihrem Namen und in offiziellen bzw. öffentlichen Verlautbarungen jeglicher Art zu verwenden». Dies geht aus einem Urteil hervor, das der Redaktion vorliegt.