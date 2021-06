Knall bei der SVP Sigriswil – Amstutz nicht für die Grossratswahlen nominiert Den Ausschluss aus der SVP kann Madeleine Amstutz zwar knapp verhindern. Trotzdem muss sie einen schweren Dämpfer hinnehmen. Roger Probst UPDATE FOLGT

Madeleine Amstutz verbleibt in der SVP. Foto: Christian Pfander

Noch selten war die Versammlung einer Dorfpartei derart gespannt erwartet worden wie jene der SVP Sigriswil am Donnerstagabend. Die Traktandenliste war denn auch nicht alltäglich, hatten die Mitglieder doch über nichts weniger als den Parteiausschluss von Grossrätin Madeleine Amstutz zu befinden. Der Aufmarsch war entsprechend gross: 91 der 139 Mitglieder nahmen an der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Schwanden teil, welche unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wurde.

Kurz vor Mitternacht informierte die SVP per Communiqué. Die Versammlung habe «eingehend und kontrovers über die weitere Parteizugehörigkeit von Madeleine Amstutz diskutiert». Auffallend war: Alle hatten eine Meinung. Bei der Abstimmung gab es keine Enthaltungen. Schliesslich waren 58 Mitglieder für einen Ausschluss von Madeleine Amstutz, 32 dagegen. Amstutz selber stimmte nicht ab. Gemäss Statuten hätte es ein qualifiziertes Mehr (Zweidrittelmehrheit) benötigt, um die langjährige Sigriswiler Gemeindepräsidentin aus der Partei zu werfen.