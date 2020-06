Streit um Spesen in Sigriswil – Amstutz nennt einen Betrag von 3200 Franken Der Sigriswiler Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz wird vorgeworfen, zuviel Spesen bezogen zu haben. Sie selber sagt nun, umstritten sei ein Betrag von 3200 Franken.

Sigriswils Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz (SVP), hier während einer Grossratssitzung. Foto: Nicole Philipp

In Sigriswil tobt ein Streit um Spesen und Kompetenzen, wie diese Zeitung am Donnerstagabend publik machte. Madeleine Amstutz, Gemeindepräsidentin von Sigriswil und SVP-Grossrätin, soll bei den Spesen ihre Kompetenzen überschritten haben. Das wirft ihr die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde vor. Es geht um die Jahre 2015 bis 2019. Amstutz habe Geld für Leistungen doppelt bezogen - etwa Spesen für Sitzungen, die bereits in ihrer fixen Entschädigung inbegriffen sind. Gemeinderatspräsident Beat Oppliger (Parteilose Bürger Sigriswil) gab gegenüber dieser Zeitung zu, dass das Controlling nicht funktioniert habe. Um welche Beträge es sich handelt, sagte Oppliger nicht.