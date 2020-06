Gemeindeversammlung in Sigriswil – Amstutz mochte Vorwürfe nicht entkräften Die Sigriswiler Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz konnte an der Gemeindeversammlung die Vorwürfe gegen sie nicht entkräften. Im Gegenteil: Gemeinderatspräsident Beat Oppliger präsentierte gar neue Vorwürfe. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Gemeindeversammlung Sigriswil: Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz (SVP) ging beim Thema Rechnung in den Ausstand. Foto: Patric Spahni

Pünktlich um 20 Uhr eröffnete Madeleine Amstutz (SVP) am Montagabend kraft ihres Amtes als Gemeindepräsidentin von Sigriswil die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Schwanden. Sie übergab indes gleich zur Behandlung des ersten Traktandums, der Jahresrechnung 2019, an Gemeinderatspräsident Beat Oppliger (PBS) und an Ferdinand Oehrli (SVP), Gemeinderats-Vizepräsident und Finanzvorsteher.