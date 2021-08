SVP nominierte in Thun – Amstutz macht einen Rückzieher Die Würfel sind gefallen: Madeleine Amstutz wird nicht für die SVP zu den Grossratswahlen 2022 antreten. Sie hat im letzten Moment ihre Kandidatur zurückgezogen. Roger Probst

Madeleine Amstutz wehrt sich gegen die Vorwürfe. Foto: Patric Spahni

Das ist eine faustdicke Überraschung: Bis zuletzt hatte Madeleine Amstutz alles versucht, um auf die Wahlliste für die Grossratswahlen zu kommen. Am Ende zog sie aber noch vor der entscheidenden Abstimmung an der SVP-Delegiertenversammlung des Wahlkreisverbands vom Dienstagabend in Thun die Reissleine.

Doch eines nach dem anderen: In den letzten Tagen und Wochen schmiedeten Unterstützer und Gegner der Sigriswiler Gemeinderätin Madeleine Amstutz fleissig Allianzen. Unter anderem flatterte auch ein Brief von Supportern der wegen des Sigriswiler Spesenstreits in die Kritik geratene Amstutz in die Briefkästen der Delegierten. Ganz am Schluss liess es Amstutz aber nicht drauf ankommen und zog den Antrag zurück, sie doch noch für die Grossratswahlen 2022 zu nominieren.