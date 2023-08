Buntes Berner Oberland – Ampelsystem für Insekten, Nutriscore für Fliegen Der Bewimperte Mannsschild sieht nur aus wie ein zartes Pflänzchen. Doch er hält so einiges aus. Was genau, das erzählt er gleich selbst. Sibylle Hunziker

Der Bewimperte Mannsschild lockt viele Insekten an. Foto: Sibylle Hunziker

Androsace chamaejasme: Das Foto von mir und meinen Kollegen ist vom Juni; jetzt sind wir verblüht. Hoffentlich sind Sie nun nicht enttäuscht. Ohne Blüten wirken unsere Rosetten aus winzigen, am Rand bewimperten Blättchen noch kleiner. Mein Name ist übrigens Bewimperter Mannsschild. Wissenschaftlich heissen wir Androsace chamaejasme: «Chamai» ist Griechisch für «dicht am Boden».