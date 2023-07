Sweet Home: 8 raffinierte Pastarezepte – Amore auf dem Teller Ob scharf, rustikal oder cremig, mit Gemüse, Salsicce oder Thunfisch: Eine richtig gute Pasta geht direkt ins Herz. Marianne Kohler Nizamuddin

Pasta ist eine einfache Mahlzeit, aber es ist nicht ganz so einfach, eine wirklich gute Pasta zu machen. Was schnell und unkompliziert ist, braucht Konzentration, Sorgfalt und ein sicheres Gefühl. Dieses Gefühl wächst mit der Routine und mit der Liebe zu gutem, ehrlichem Essen. Foto über: The Londoner