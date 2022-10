Bericht mit schweren Vorwürfen – Amnesty kritisiert Lettland wegen Umgang mit Migranten Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft dem baltischen EU-Staat Lettland vor, schutzsuchende Menschen willkürlich inhaftiert, gefoltert und abgeschoben zu haben.

1 / 3 An unbekannten Orten in Wäldern an der Grenze zu Belarus sollen Geflüchtete illegal zurückgedrängt worden sein. (Symbolbild) IMAGO/NurPhoto

Demnach sind Männer, Frauen und Kinder aus Ländern wie Syrien und dem Irak an unbekannten Orten in Wäldern an der Grenze zu Weissrussland festgehalten und später rechtswidrig in das Nachbarland zurück geschoben worden. Dies ergebe sich aus der Befragung von Migranten und eigenen Recherchen, heisst es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Amnesty rief die EU auf, das Vorgehen Lettlands zu beenden.

«Lettland hat Schutzsuchenden ein grausames Ultimatum gestellt: Entweder sie stimmen einer «freiwilligen» Rückkehr in ihr Herkunftsland zu, oder sie sitzen an der Grenze fest, wo ihnen Inhaftierung, Folter und rechtswidrige Abschiebung drohen. All dies hat nichts mit Grenzschutz zu tun und verstösst auf eklatante Weise gegen das Völkerrecht und EU-Recht», kritisierte Julia Duchrow von Amnesty International Deutschland.

Im Spätsommer 2021 eskalierte die Situation

Lettland wirft dem autoritär regierten Nachbarland Weissrussland unter Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen. Im Spätsommer 2021 eskalierte die Situation an der EU-Aussengrenze. Tausende Menschen versuchten, illegal in die Europäische Union zu gelangen.

Die Regierung in Riga verhängte daraufhin den seitdem mehrfach verlängerten Ausnahmezustand in der Grenzregion zu Weissrussland. Dies habe den lettischen Behörden ermöglicht, das Asylrecht auszuhebeln und «diese Menschen summarisch nach Weissrussland zwangsabzuschieben», schreibt Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation erhob zugleich auch schwere Vorwürfe gegen die Führung in Minsk.

SDA/sys

