Kampfjet-Kauf nach Drehbuch – Amherds Offensive Das Verteidigungsdepartement hat einen ziemlich genauen Plan, wie es die Jungen, die Frauen, die Welschen und die politische Mitte von neuen Kampfjets überzeugen will. Doch das offensive Vorgehen kommt nicht überall gut an. Jacqueline Büchi

Bundesrätin Viola Amherd auf dem Weg zur Pressekonferenz mit Kampfjetpilotin Fanny Chollet. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Als der damalige Verteidigungsminister Ueli Maurer 2014 für den Kauf des schwedischen Gripen warb, trug er stets ein kleines Modell des Kampfjets am Revers. Bis zum Abstimmungstag werde er den Pin nicht mehr ablegen, erzählte Maurer der Pendlerzeitung «20 Minuten» knapp vier Wochen vor der Abstimmung. Und war so siegessicher, dass er eine Flasche Wein auf seinen Sieg an der Urne wettete.