Foto der Bundesrätin in New York – Amherd wirbt auf dem Times Square für den Frieden Die Vorsteherin des VBS hat an einem Anlass zu Ehren der UNO-Friedenssicherung teilgenommen. Es hat der Walliserin im Big Apple sichtlich Spass gemacht.

«Das ist etwas ganz Besonderes»: Viola Amherds Porträt ist auf dem Times Square enthüllt worden. Foto: Alessandro delle Valle (Keystone/26. Mai 2023)

Bundesrätin Viola Amherds Porträt wurde am Freitag auf dem Times Square in New York enthüllt, neben Dutzenden anderer. Der Anlass fand zu Ehren von 75 Jahren UNO-Friedenssicherung statt. «Das ist etwas ganz Besonderes, das man als Schweizerin nur einmal im Leben erlebt», sagte die Verteidigungsministerin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Manhattan. Bis zu 300'000 Menschen finden sich täglich auf diesem Platz ein.

Neben 50 Persönlichkeiten wurden auch Mitglieder der UNO-Friedenstruppen, darunter der Freiburger Divisionär Patrick Gauchat, der die Organisation zur Überwachung des Waffenstillstands im Nahen Osten (UNTSO) leitet, in Porträts dargestellt.

«Die Schweiz engagiert sich seit langem in der Friedensförderung», sagte Amherd weiter. «Das ist ein Zeichen der Unterstützung, während die Konflikte sich verändert haben, ebenso wie die Bedingungen für die Friedensförderung. Deshalb müssen wir unser Engagement der Situation anpassen.»

Seit 1948 haben mehr als zwei Millionen Menschen aus über 120 Ländern an UNO-Friedensoperationen teilgenommen, von denen fast 4300, darunter drei Schweizer, bei der Erfüllung ihres Mandats starben.

Amherd im Juli in Korea

Verteidigungsministerin Amherd plant für Juli einen Besuch auf der koreanischen Halbinsel, an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea, wie sie Keystone-SDA verriet. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der friedenssichernden Mission in der entmilitarisierten Zone.

Seit 1953 überwacht ein Schweizer und ein schwedisches Detachement das Waffenstillstands-Abkommen, das den Krieg zwischen Nord- und Südkorea beendete. Da es keinen Friedensvertrag gibt, befinden sich die beiden Länder auf dem Papier immer noch im Krieg.

SDA/fal

