Starker Anstieg in der Opferstatistik – Amerikas Kinder, zu Tausenden niedergeschossen In den Pandemiejahren hat die Zahl der minderjährigen Opfer von Schusswaffen in den USA stark zugenommen. Zu hoch war sie schon vorher, und gross zu kümmern scheint das nur die direkt Betroffenen. Hubert Wetzel aus Washington

Sie sind seit der Pandemie noch öfter Opfer: Teenager trauern um ihre Schulkameraden an der Oxford High School. Foto: EPA, Keystone

Es ist die neuste Meldung zu einer nationalen Tragödie: Ein 13-Jähriger, der mit selbst gebastelten Waffen handelt, erschiesst im US-Bundesstaat Georgia versehentlich seine 14-jährige Schwester.

Der 15-Jährige, der letzte Woche in Oxford im Staat Michigan in seiner Schule um sich schoss und vier Teenager tötete, kam mit einer Pistole in die Schule, die ihm offenbar sein Vater geschenkt hatte. Gegen seine Eltern wurde inzwischen Anklage erhoben wegen fahrlässiger Tötung. Sie tauchten nach der Tat unter und wurden am Freitag in Detroit verhaftet.

Fünf Minuten Gewalt, drei Dutzend Schüsse, vier tote Kinder – in jedem europäischen Land wäre das ein Ereignis, das die Gesellschaft zutiefst schockiert und wochenlang beschäftigt. In den USA ist es Alltag – und lässt offenbar viele kalt.