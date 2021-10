Traumziel USA – Amerika – wir kommen wieder Nach langer Zwangspause dürfen Schweizerinnen und Schweizer ab 8. November wieder in die Vereinigten Staaten reisen. Sechs Gründe, weshalb das eine gute Idee ist. Anita Suter

Ein Hoch auf die Spassgesellschaft!

Sooo lustig: Halloween macht in den USA nicht nur Kindern Spass. Foto: Getty

Es ist Halloween, und dafür werfen sich in den USA längst nicht nur Kinder in Kostüme. Auch Erwachsene nutzen die Gelegenheit, in die Haut von Frankensteins Monster zu schlüpfen – für den Streifzug durch die mit überdimensionalen Spinnweben und Plastikskeletten dekorierten Quartierstrassen oder für die obligate Halloween-Büroparty. Amerika ist eine Spassgesellschaft.

Das kann man doof finden. Oder es sich zunutze machen. Etwa mit einem Abstecher nach Hogwarts (Universal Studios Orlando), dem Zwischenhalt an einer schrulligen Strassenrandattraktion oder dem Besuch eines kuriosen Museums – etwa des neuen, ganz den Wassernixen gewidmeten Mermaid Museum in Maryland.