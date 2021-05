Kriminalität im Covid-Jahr – Amerika verliert Kontrolle über Gewaltverbrechen Immer mehr Tötungen, überforderte Polizisten: Die USA bekommen die Kriminalität auch unter Joe Biden nicht in den Griff. Martin Suter

Die Gewalt hat in den USA neue Ausmasse angenommen. Frauen demonstrieren am 25. Juli 2020 gegen Waffengewalt in Portland, Oregon. Foto: David Swanson (EPA)

Neben der Covid-19-Krankheitswelle werden die USA von einer anderen Epidemie heimgesucht: der Gewaltkriminalität. In den Städten Amerikas nahmen Tötungen und andere Gewaltverbrechen 2020 im Vergleich zum Vorjahr stärker zu, als in der amerikanischen Geschichte bisher je verzeichnet wurde.

Nach einer Studie der Nationalen Covid-19- und Strafrechtskommission kam es in 34 grossen und mittelgrossen US-Städten letztes Jahr zu insgesamt 30 Prozent mehr Tötungen als 2019. In einzelnen Städten sind die Zahlen extremer: In Milwaukee wuchs die Zahl der Morde im Jahresvergleich um 95 Prozent. In Louisville, Kentucky, stieg sie um 78 Prozent, in Seattle um 74 Prozent, in Minneapolis um 72 Prozent.