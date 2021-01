Pilotversuch erfolgreich – Ambulanz-Stützpunkt Belp bleibt bestehen Seit einem Jahr läuft ein Pilotversuch, bei dem Ambulanzen im Belper Feuerwehrmagazin stationiert wurden. Die Bilanz: Die Rettungskräfte sind schneller vor Ort.

Die Sanitätspolizei Bern im Einsatz. Seit Anfang 2020 hat sie eine Ambulanz in Belp stationiert. (Archivbild) Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Stützpunkt Belp der Berner Rettungsdienste wird definitiv weiterbetrieben. Der Pilotversuch sei erfolgreich verlaufen, teilten Schutz und Rettung Bern und die Inselgruppe am Dienstag mit.

Seit Januar 2020 haben die Sanitätspolizei Bern und der Rettungsdienst der Inselgruppe je eine Ambulanz im Belper Feuerwehrmagazin stationiert. Die Hilfsfristen für notfallmedizinische Einsätze in Belp und Umgebung konnten so verkürzt werden.

Ab dem Warteraum in Belp wurden im vergangenen Jahr 783 Einsätze gefahren. Bei über 40 Prozent der Transporte handelte es sich um Notfälle mit höchster Dringlichkeit, weil Menschen beispielsweise an Atem- oder Kreislaufproblemen litten. Die Hilfsfristen verkürzten sich deutlich; in Belp dauerten sie im Schnitt noch fünf Minuten.

«Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache», sagte Thomas Rohrbach, Bereichsleiter und Kommandant Sanitätspolizei bei Schutz und Rettung Bern. «Wir müssen den Warteraum weiterhin betreiben, wollen wir für die Menschen in Belp und Region auch in Zukunft rechtzeitig notfallmedizinische Hilfe leisten können.»

SDA/flo