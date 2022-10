Vor den Thuner Wahlen – Ambitionierte Ziele – das Gerangel um die Sitze geht los Die Spannung steigt: In sieben Wochen wird in Thun gewählt. Welche Ziele verfolgen die Parteien und Exponenten? Die grosse Übersicht, provokative Fragen inklusive. Michael Gurtner

Ziel vieler Thuner Polit-Träume: Das Rathaus aus der Vogelperspektive.

Foto: Patric Spahni

Fünf Sitze im Gemeinderat. Deren 40 im Stadtrat. Sie sind das grosse Ziel all jener, die bei den Thuner Wahlen antreten. 27 Frauen und Männer wollen in die Regierung, 218 ins Parlament – und die Ambitionen sind allerorten gross. Unsere Umfrage zeigt auf, wer wen unterstützt, was die Parteien und weitere Exponenten erreichen wollen – und wie sie auf eine provokative Frage antworten.