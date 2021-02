Mosaikkunstwerk in Zweisimmen – Ambitiöser Rettungsversuch wird gewagt Das in Vergessenheit geratene Mosaikkunstwerk des Zweisimmer Künstlers Karl Gerber soll vor der Zerstörung bewahrt werden. Für rund 10’000 bis 12’000 Franken wird es aus der Bank-Schalterhalle abgetragen. Svend Peternell

Dieses rund 250 auf 200 cm grosse Mosaikbild des Zweisimmer Kunstmalers und Mosaikkünstlers Karl Gerber (1912–1974) – hier von der Gipswand befreit – soll gerettet werden. Das Werk dürfte der römischen Göttin der Gerechtigkeit, Justitia, nachempfunden sein. Foto: PD

Noch am Freitagmorgen ging Ernst Hodel davon aus, dass die Chancen günstig stehen. Günstig, um das gut 50-jährige Mosaikkunstwerk von Karl Gerber (1912–1974) vor der Zerstörung bewahren zu können. «Mit 80-prozentiger Sicherheit machen wir es.»

Und nun am frühen Freitagabend das Signal: «Wir machen das so.» Ernst Hodel, bis Ende 2019 Gemeinderatspräsident von Zweisimmen, ist mit dem Zwischenziel, wie er es nennt, zufrieden. «Eine erste Perspektive ist da. Wir können Nägel mit Köpfen machen.»

Fest steht: Der spezialisierte Mosaik-Restaurator aus Köln, Michael G. Müller, wird schon am Samstag nach Zweisimmen reisen. Weil keine Quarantäne erforderlich ist, kann er das machen. Am Montag um 7.30 Uhr wird er bereits damit beginnen, das 250 auf 200 Zentimeter grosse Werk des einheimischen Künstlers in der Eingangshalle der Raiffeisenbank (RB) Obersimmental-Saanenland fachgerecht abzutragen.