Es soll nicht sein: Selbst Tigers-Verteidiger Frederico Lardi taucht vor Luganos Tor auf, verpasst aber einen Treffer. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Man habe fast mehr Spieler auf der Liste der Ausfälle als im Bus nach Genf, twitterte der HC Davos gestern Abend kurz vor Spielbeginn. Ähnliches hätten zeitgleich auch die SCL Tigers mitteilen können – ausser, dass sie gegen Lugano zuhause spielten und keinen Bus brauchten. Aber die Absenzenliste des auf dem Papier schon am schwächsten besetzten Teams der Liga liess sich mit acht zumeist prominenten Namen eben auch sehen. Und darum war dieses 1:2 gegen Lugano trotz 26. Niederlage im 34. Spiel eben doch ein kleiner Achtungserfolg.

In der Schlussphase kamen Anthony Huguenin, er gleich zwei Mal, und Ben Maxwell zu guten Ausgleichschancen. Und in den allerletzten Momenten feierte Luganos Bank frenetisch den als 13. Stürmer in die Partie gestarteten Julian Walker, weil der Routinier am Ende eben doch wichtig war und sich zwei Mal selbstlos in einen Langnauer Schuss warf. Das waren nicht die Bilder, die gut zwei Stunden vorher erwartet worden waren. Geblockte Schüsse gegen einen drückenden Gegner: das ist normalerweise eines der Langnauer Rezepte zum Erfolg.

Zu Beginn gleich ausgekontert

Entmutigen liessen sich die Tigers an diesem Abend nie. Sie lagen zwar schon nach dem Startdrittel zurück, zwingend war der 0:1-Zwischenstand indes nicht. Langnau begann forsch, verzeichnete zunächst gar ein leichtes Chancenplus und wurde mit jedem Shift mutiger. Aus Mut wurde vielleicht Übermut. Denn als Jules Sturny sich von Luganos Bernd Wolf in der Offensivzone den Puck vom Stock stochern liess, war das der Anfang eines seltenen 4-gegen-1-Konters, den Dario Bürgler souverän zum 0:1 abschloss. Nur Huguenin hatte in diesem Shift defensiv gedacht, das restliche SCL-Quartett kam beim Backchecking komplett zu spät.

Dieses aus Langnauer Sicht unnötige Tor war kein Momentum-Wechsler. Lugano trat zwar mit dem Selbstvertrauen von sechs Siegen in Serie auf, aber offensichtlich auch mit dem Wissen um die personellen Probleme beim Gegner. Nicht immer wirkten die Tessiner konzentriert, den Tigers fehlte es aber oft auch an der nötigen Klasse, um von Luganos Unachtsamkeiten zu profitieren. 15:12 Schüsse nach 20 Minuten zeigten dennoch, dass für die Tigers hier alles noch möglich war.

Dem SCL-Verteidiger unterläuft in Minute 18 der Fehlpass des Abends. Nachdem sein Goalie den Fehler gegen Reto Suri ausgebügelt hat, gibts prompt ein Dankeschön Lardis. Damian Stettler

Der Goalie, der heisst Damian Stettler. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison (nach dem 2:4 in Zug) darf der U20-Stammspieler von Beginn ran, erneut hält er stark, erneut verliert er aber die Partie. Patrick Petrini

Der einzige Junior der Liga mit regelmässigem Powerplay-Einsatz darf nach 17 Spielen erstmals nur bei 5-gegen-5-Hockey ran.

Erstaunlicherweise änderte sich am Spielgeschehen bis zuletzt nichts. Luganos Druckphasen blieben rar, die Tigers hielten stets dagegen. Nach ihrem verdienten Ausgleich durch Flavio Schmutz (mit 9 Treffern nun bester SCL-Torschütze) folgte gar eine wilde Phase mit Hin-und-Her-Hockey und Chancen und Stangenschüssen auf beiden Seiten. Es war für die Tigers bitter, kurz vor der zweiten Pause erneut in Rückstand zu geraten, Mikkel Bodkers Treffer sollte bereits der Gamewinner sein.

Ausgekontert: Damian Stettler wird von Dario Bürgler zum 0:1 bezwungen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es folgte ein nicht minder ausgeglichenes Schlussdrittel mit etwas gar arg taktierenden Luganesi und zwar gewillten, aber eben limitierten Tigers, die erst mit den verzweifelten letzten Angriffen wirklich zu Chancen kamen. Als kleiner Trost blieb der Blick auf die Tabelle. Trotz Niederlage beträgt der Rückstand auf Platz 10 und das Pre-Playoff sechs Punkte – sowohl nach Plus-, als auch nach Verlustpunkten.