Treichlertreffen in Heimenschwand – Am Umzug braucht es Taktgefühl Gleich 750 Treicheln und ihre Besitzenden bevölkern am Wochenende das Dorf. Es steht das Oberländische Treichlertreffen mit 42 Formationen an. Stefan Kammermann

Die Organisatoren mit OK-Präsident Jürg Siegrist (l.) und Vereinspräsident Florian Siegrist an der Spitze haben für das Oberländische Treichlertreffen in Heimenschwand kräftig aufgebaut. Foto: Stefan Kammermann

«Der laute Ton von Blech ist einfach immer wieder faszinierend», sagt Jürg Siegrist. Der Organisationspräsident des 23. Oberländischen Treichlertreffens in Heimenschwand schwingt die Treichel seit 25 Jahren. Am kommenden Wochenende wird er dies mit vielen Gleichgesinnten ein weiteres Mal tun. Gegen 750 Treichlerinnen und Treichler werden sich vom 23. bis zum 25. September auf dem Bätterich in Heimenschwand einfinden.