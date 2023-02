Hilfe bei psychischen Problemen – Am Telefon reden sie immer häufiger von Suizid Die «Dargebotene Hand» erhält deutlich mehr Anrufe. Wohl auch weil es bei den psycho­therapeutischen Behandlungen in der Schweiz einen Engpass gibt. Jean-Martin Büttner

Zehnmal mehr Leute als vor einem Jahr erwähnen in ihren Gesprächen Angst und Panik: Der Hörer des Hilfsdienstes wird jeweils von Laien abgenommen, ein Gespräch kann schnell über 30 Minuten dauern. Foto: Ela Çelik

Rund um die Uhr bietet die «Dargebotene Hand» unentgeltlich Hilfe an. Und diese wird von psychisch angeschlagenen Menschen immer häufiger nachgefragt. In den letzten fünf Jahren hätten sich 50 Prozent mehr Menschen bei ihnen gemeldet, sagt der Theologe Matthias Herren, Zürcher Stellenleiter des Telefonhilfsdiensts. «Zehnmal mehr Leute als vor einem Jahr erwähnen in ihren Gesprächen Angst und Panik.»