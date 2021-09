Festival «Hallo Velo» – Am Sonntag zelebriert die Stadt Bern das Velo Der Bundesplatz und der Rathausplatz stehen am Sonntag ganz im Zeichen des Fahrrads. Der Gemeinderat will damit dessen ganze «Vielfalt» zeigen. Stefan Schnyder

Bei der letzten Austragung im Jahr 2019 waren vor dem Bundeshaus spektakuläre Sprünge zu sehen. Foto: Enrique Muñoz García

Die Förderung des Velofahrens gehört zu den Prioritäten des Berner Gemeinderats. Die Stadtregierung konzentriert sich dabei nicht bloss auf die Erstellung von Velowegen, sondern will das Fahrrad richtiggehend zelebrieren. Dies erfolgt beispielsweise am kommenden Sonntag am Festival «Hallo Velo» nun bereits zum vierten Mal. Im vergangenen Jahr fiel der Anlass wegen Corona aus.

Initiantin des Festivals ist die Stadtberner Gemeinderätin Franziska Teuscher (Grünes Bündnis). Gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Beat Moser, dem Gemeindepräsidenten von Münsingen, suchte sie im Jahr 2016 nach einer Möglichkeit, in der Region Bern ein Slow-up-Festival durchzuführen. Daraus ist das Hallo-Velo-Festival entstanden.