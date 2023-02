Festival an der Lenk – Am Simmenfall wird wieder gefeiert – und campiert Diverse Publikumslieblinge treten im Juni am Mittsommer­festival auf – und wer will, kann mit dem Camper direkt aufs Gelände fahren.

Züri West begeisterten die vielen Besucherinnen und Besucher am Mittsommerfestival 2018. Foto: Rösi Reichen

«Wir haben die letzten Jahre mit kleineren Anlässen überbrückt, aber es war immer unser Ziel, das Festival in seiner vollen Pracht zurückzubringen, wenn die Pandemie vorbei ist», erklärt Festivalorganisator Reto Zürcher in der Medienmitteilung zum Anlass. «Es freut mich sehr, dass wir nun am 23. und 24. Juni wieder mit dem Mittsommerfestival am Start sind.»

Gleichzeitig künden die Organisatoren erste Namen für das Open Air am Simmenfall an: Mit Troubas Kater und dem Berner Mundartrockquartett Bubi Eifach werden zwei Bands auftreten, die bereits in der Vergangenheit am Mittsommerfestival für Begeisterung beim Publikum gesorgt haben. Dazu kommen die Electropop-Truppe Birdman Jäggi und der australische Newcomer Jack Botts mit seinem sonnigen Folkpop. Für die beliebte Singer-Songwriter-Bühne im Brämehüsi sind Adam Barnes (UK) und Dekker (US) bestätigt.

Weitere Namen werden gemäss der Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Festivalchef Reto Zürcher und sein Team hätten die Veranstaltung weiterentwickelt, heisst es weiter. So wird es dieses Jahr zum ersten Mal am Mittsommerfestival möglich sein, mit dem Wohnmobil direkt auf dem Gelände zu campieren. Das Verpflegungsangebot wird ebenfalls erweitert: Neben dem Restaurant und den Grillspezialitäten der lokalen Bergmetzgerei wird neu auch ein veganes Gericht erhältlich sein.

pd

