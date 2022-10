Bauprojekt in Thun – Am Seeuferweg wird jetzt gebaut Nahe des Thunerseeufers wurden kürzlich gleich zwei Bauvorhaben am Hechtweg gestartet. Sie durchliefen eine unterschiedlich lange Vorgeschichte. Andreas Tschopp

Diese Visualisierung zeigt, wie sich der Neubau mit den sechs Luxuswohnungen dereinst präsentieren soll. Foto: PD/KXS Architektur AG

In der Nähe des Seeuferwegs, der vom Thuner Strandbad hinaus zum Bonstettenpark im Gwatt führt, ist seit kurzem eine grosse Ramme am Werk, die Spundwände in den Boden treibt. Auf diese Weise bereitet die Baumaschine den Grund vor für ein Neubauvorhaben, das an der Ecke hin zum Schilfweg entsteht.