Berner Tanzpremiere – Am Schluss schreien sie alle Mit «Piano Chapters» beweist die Tanzcompagnie von Konzert Theater Bern ihre stilistische Vielfalt – auch in Sachen Kostümen. Flavia Von Gunten

Marieke Monquil und Edoardo Deodati geben in «Pas de Deux» ein stolzes Paar ab. Foto: pd/Gregory Batardon

Nun ist auch der Tanz zurück. Nachdem die Schauspiel- und Musiktheater-Ensembles von Konzert Theater Bern in den letzten Tagen ihre Premieren zeigen durften, konnte am Donnerstagabend die Tanzcompagnie unter der Leitung von Estefania Miranda im Stadttheater ihre Kunst dem Publikum vorstellen. Gleich vier verschiedene Stücke – oder eher: Kapitel – standen bei «Piano Chapters» auf dem Programm.

Eröffnet wurde der Abend mit «Ssss …» vom rumänischen Choreografen Edward Clug. Der an einen Beruhigungslaut erinnernde Name spiegelte sich auf der Bühne: Man glaubte, intime Einblicke zu erhalten in die Nacht eines Mannes, der sich mal auf dem Boden liegend von Zuckungen durchströmt windete, dann sich selber Schläge verpasste. Wollte er sich so von seinen Albträumen befreien?