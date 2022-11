Der BSV unterliegt dem Meister – «Am Schluss hat die Puste nicht mehr gereicht» Trotz starkem Start verlieren die Berner Handballer ihr Heimspiel gegen die Kadetten Schaffhausen (32:37). Livia Baeriswyl

Trotz grossem Einsatz reichte es dem BSV Bern nicht zum Sieg. Foto: Dres Hubacher

Der BSV Bern zeigte am Samstagabend bei der Partie zu Hause gegen die Kadetten Schaffhausen eine ideale erste Halbzeit. Das Team von Martin Rubin konnte mit viel Tempo und aggressiver Spielweise mit dem Leader mithalten. Über die gesamten ersten 30 Minuten lagen die Berner in Führung und gingen bei Stand 15:13 in die Garderobe.