Basel - YB 1:1 – Ganz am Schluss hadern die Young Boys doch noch Eigentlich müssen die Berner mit dem 1:1 beim FC Basel zufrieden sein – wäre da nicht diese 93. Minute. Fabian Sangines

Mussten leiden: Jean-Pierre Nsame und seine Teamkollegen hatten gegen den FCB viel Mühe. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am Schluss wäre es beinahe so gewesen wie so oft in dieser Saison. Es läuft die 93. Minute, die Young Boys erhalten noch einen Eckball. Kastriot Imeri schlägt den Ball auf den zweiten Pfosten, da steigt Aurèle Amenda hoch und köpfelt ins Tor. Der Siegtreffer? Nein, Fedayi San pfeift, entscheidet auf Foul – und so bleibt es doch beim 1:1. Amenda fasst sich an den Kopf, verlangt Sekunden später bei San nach einer Erklärung, ein YB-Sieg wäre aber des Guten doch etwas zu viel gewesen.

Vielleicht war es der Blick auf die Wettervorhersage vom kommenden Sonntag, eine mögliche Meisterparty macht bei Regen ja nur halb so viel Spass. Vielleicht der Blick in die leeren Fankurven. Nach zuletzt teilweise berauschenden Leistungen gegen den FC Basel zeigen die Young Boys an diesem kühlen Sonntagnachmittag ein Gesicht, das sie in dieser Saison in der Liga öfters präsentierten, als der Blick auf die Tabelle vermuten lässt. Ganz sicher liegt es an der Leistung, dass Raphael Wicky nach der Partie von einem «guten Auswärtspunkt», sprechen muss. Sein Gegenüber Heiko Vogel hingegen findet, sein Team habe zwei Punkte verloren.

Symbolkraft hat die 78. Minute, als Sandro Lauper ausgewechselt wird, der defensive Mittelfeldspieler steht stellvertretend für seine Teamkollegen: Hervorragend begonnen, mit zunehmender Spieldauer wird er immer unsichtbarer. Dann also muss er raus, ersetzt durch Stürmer Joël Monteiro, 1:1 steht es da. Und Lauper spaziert vom Feld, lässt sich auffällig viel Zeit. Viel mehr, als man es von einem YB-Spieler vermuten würde, solange der Liga-Dominator nicht in Führung liegt. Verständlich ist es dennoch, zu diesem Zeitpunkt drücken die Basler auf den Siegtreffer. Kurze Zeit später foult Monteiro einen Gegner, FCB-Spieler Sergio Lopez sprintet nach dem Ball, will nicht zu viel Zeit verlieren. Auch die Basler merken, dass heute erstmals seit längerem gegen YB etwas drinliegt.

FCB rotiert – YB trifft früh

Dabei deutet etwas mehr als eine Stunde zuvor noch wenig auf ein solches Resultat hin – und noch viel weniger auf diesen Spielverlauf. Früh führen die Young Boys 1:0, Jean-Pierre Nsame verwertet eine perfekte Flanke von Ulisses Garcia in der 8. Minute – es ist da schon die zweite gute Hereingabe des Aussenverteidigers.

Obwohl Wicky mehr oder weniger freiwillig auf Lewin Blum verzichtet, der Aussenverteidiger war zuletzt erkältet, und auch den gesperrten Abwehrchef Cédric Zesiger ersetzen muss, dominieren die Young Boys die erste Viertelstunde fast nach Belieben, Erinnerungen an das 3:0 vor ziemlich genau einem Monat werden wach. Auch da hatten die Basler ein kräftezehrendes Europacupspiel vom Donnerstag in den Beinen, dieses Mal aber rotiert FCB-Interimstrainer und Sportdirektor Vogel, lässt mit Michael Lang, Andy Diouf, Wouter Burger, Dan Ndoye Akteure draussen, die an guten Tagen in sehr vielen Super-League-Teams zu Leistungsträgern gehören würden. Vor allem aber sitzt vorerst mit Zeki Amdouni einer der aufregendsten Spieler dieser Liga auf der Bank. Hinzu kommt, dass Marwin Hitz, der so starke Rückhalt zuletzt, mit einem Magen-Darm-Infekt fehlt und durch Ersatzgoalie Mirko Salvi ersetzt werden muss.

Matchtelegramm Infos einblenden FC Basel - Young Boys 1:1 (0:1)

St.-Jakob-Park. - 14’142 Zuschauer. - SR San. - Tore: 8. Nsame 0:1. 68. Amdouni 1:1.

YB: Racioppi; Maceiras, Amenda, Lustenberger, Garcia; Lauper (78. Monteiro); Fassnacht, Rieder, Ugrinic (62. Imeri); Elia, Nsame (62. Itten).

YB ohne Zesiger (gesperrt), von Ballmoos, Camara, Rüegg, Niasse, Benito (verletzt), Marzino, Zbinden (nicht im Aufgebot). – Bemerkung: 93. Tor von Amenda wegen Foulspiels aberkannt.

Es sieht sehr früh also sehr gut aus für YB, zumal die Basler auch ihre erste Chance ungenutzt verstreichen lassen. Ausgang ist eine Flanke von Liam Millar, einem Flügelspieler, der an guten Tagen für Kopfschmerzen der gegnerischen Abwehrspieler verantwortlich sein kann, an weniger guten aber auch für solche beim eigenen Trainer. Nach einer Viertelstunde hat er aber einen dieser starken Momente, seine Hereingabe köpfelt Andi Zeqiri aufs Tor, Anthony Racioppi aber reagiert glänzend. Der Stellvertreter von David von Ballmoos bestätigt ganz generell auch in Basel den bisher gewonnenen Eindruck, dass er auf der Linie und im Herauslaufen seine Stärken hat – beim Herausspielen mit dem Fuss aber immer mal wieder wackelt.

Ab da werden die Basler aber besser, wenn auch erst in der zweiten Halbzeit wirklich dominant. Dafür ist es nach dem Seitenwechsel deutlich sichtbar, wie sehr der FCB auf diesen Ausgleich drückt, phasenweise schwimmen die Young Boys, Fabian Lustenberger befindet: «Wir mussten leiden.» Einzig Amenda und Lustenberger bleiben lange Zeit stabil, klären immer wieder heikle Situationen. Bis zur 78. Minute, für einmal steht da Amenda falsch, der mittlerweile eingewechselte Amdouni platziert den Kopfball aber auch fantastisch.

Plötzlich wird es richtig laut im Stadion, auch wenn das Publikum schon früh beweist, dass es nicht die Muttenzerkurve braucht, um verbale Fäkalien in Richtung Young Boys zu werfen. Mittlerweile glauben die Basler daran, alle drei Punkte mitzunehmen, obwohl Wicky zwischenzeitlich Cedric Itten eingewechselt hat. Obwohl der Stürmer in dieser Zeitung unlängst als eidgenössisch diplomierter FCB-Schreck betitelt wurde, sitzt er zu Beginn auf der Bank und kann auch nach seiner Einwechslung in der 62. Minute kaum Akzente setzen.

Er muss dafür zusehen, wie Basels Emmanuel Essiam, ein 19-jähriger Mann, der vor dieser Partie immerhin eine ganze Super-League-Minute absolvieren durfte, knapp übers Tor köpfelt. Kurz hadern die Basler, sind dann aber wenig später froh, dass es immerhin einen Punkt gibt – und YB somit frühestens am 30. April daheim gegen Luzern Meister werden kann. Immerhin sieht derzeit die Wettervorhersage für dann etwas besser aus.

