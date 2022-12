Retouren-Europameister Schweiz – «Am schlimmsten sind die Rasenmäher» – So bewältigen Onlinehändler die Rücksendungen Nach den Black-Friday-Rabatttagen ist vor der grossen Retourenflut: Was geschieht mit den zurückgeschickten Trainerhosen und dem Tablet? Ein Augenschein in zwei Paketzentren. Alexandra Aregger Edith Hollenstein Urs Jaudas

In Dintikon AG bearbeitet Digitec Galaxus täglich Tausende zurückgeschickte Bestellungen. Foto: Urs Jaudas

Ausgerüstet mit einem Scanner, zwei Bildschirmen und – ganz wichtig – einem Japanmesser, arbeitet Jelena Vuckic an ihrem Stehpult. Sie steht am Anfang der Retourenkette im Verteilzentrum von Digitec Galaxus im aargauischen Dintikon. Vuckic schlitzt gerade ein Paket auf, aus dem sie einen Roboterstaubsauger zieht. «Ich bin wie eine Verkehrskadettin und entscheide, in welche Richtung das Produkt geht.» Ist es noch originalverpackt, schickt sie es dorthin, wo es wieder eingelagert wird.



Entdeckt Vuckic Öffnungs- oder Gebrauchsspuren, was beim Staubsauger der Fall ist, gibt sie ihn weiter an die Aufbereitungsprofis. Sie prüfen, ob er technische Mängel hat, und bereiten ihn für den Rabattverkauf auf. «Wahrscheinlich müssen sie Katzenhaare entfernen», sagt Vuckic und lacht.