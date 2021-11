Mürrner Skigebiet – Am Schilthorn beginnt die Wintersaison Im Teilgebiet Birg-Schilthorn startet am 6. November die Skisaison. An den Wochenenden werden die Piste Engetal und die Sesselbahn Riggli geöffnet sein.

Skifahren am Schilthorn. Foto: PD

Wie das Bergbahnunternehmen in einer Mitteilung schreibt, startet am Samstag, 6. November, im Skigebiet Mürren-Schilthorn die Wintersaison. Jeweils Samstag und Sonntag werden die Luftseilbahn bis Birg sowie die Sesselbahn Riggli in Betrieb sein. Die dazugehörige Piste durchs Engetal sei rund 1800 Meter lang. Von Mittwoch bis Freitag könne die Piste zudem von Skiclubs auf Anmeldung zu Trainingszwecken genutzt werden.

Neues im Schnee

Der durchgehende Wintersportbetrieb startet voraussichtlich am 11. Dezember 2021, wie die Schilthornbahn AG weiter schreibt. Und es gibt Neuerungen: Zum einen erfährt der Skyline Snowpark einen Standortwechsel. Bisher bei der Sesselbahn Kandahar stationiert, wird er heuer das erste Mal im Gebiet Winteregg/Maulerhubel gebaut. «Durch diese Massnahme wird die Erreichbarkeit vereinfacht und die Verfügbarkeit deutlich erhöht werden», wird Peter Bühler, Leiter Wintersport der Schilthornbahn, zitiert.

«Das Traversieren über schmale Wege entfällt.» Peter Bühler, Leiter Wintersport der Schilthornbahn

An der Sesselbahn Maulerhubel entstehe ein wettkampftauglicher Snowpark mit Kickerlines unterschiedlicher Level. Entlang der Sesselbahn Winteregg würden in verschiedenen Zonen «verspielte Set-ups mit Kicker, Rails und Boxen» errichtet. Um die Kapazität zu erhöhen, wie es weiter heisst, werde jeweils zu Beginn der Saison sowie zum Saisonende hin ab April im Engetal an der Sesselbahn Riggli ein Snowpark erstellt.

Auch neu: Die Piste Nummer 25 vom Schiltgrat via Finel nach Mürren wird unmittelbar neben dem Schiltgrathüsi in der Falllinie über den bisherigen Paragliding-Startplatz geführt. Letzterer wurde auf die andere Seite des Schiltgrathüsi verlegt. «Diese direkte Pistenführung macht die Verbindung nach Mürren und ins Gebiet Gimmeln um einiges attraktiver für die Wintersportler», erläutert Bühler die Anpassung. «Das Traversieren über schmale Wege entfällt.»

Der Kick-off zur Wintersaison findet am Freitag, 12. November, in Mürren mit dem Daydance VZNS@Mürren und «internationalen DJ-Grössen» statt.

pd

