Eiger Bike Challenge – Am Samstag fällt der Startschuss Die Eiger Bike Challenge startet am Samstag zu ihrer 23. Ausgabe. Urs Huber möchte das Rennen zum 8. Mal gewinnen.

Leistungssport vor imposanter Kulisse: Die Eiger Bike Challenge startet am 14. August zum 23. Mal. Foto: PD

Nach einem Jahr Unterbruch wegen Corona kann die Eiger Bike Challenge am Samstag, 14. August, unter Auflagen zum 23. Mal durchgeführt werden. OK-Präsident Marcel Homberger sagt: «Wir freuen uns riesig, dass wir die Bike-Sportlerinnen und -Sportler wieder in Grindelwald fahren lassen dürfen. Wir haben alles getan, damit sie schöne Strecken und ein attraktives Programm erleben können.»

Neben Streckenanpassungen haben Homberger und sein Team vor allem am Ablauf des beliebten Events gearbeitet. Die Marathons werden erstmals am Samstag gefahren und durch einen Enduro-Wettkampf auf der legendären Bachalp-Downhill-Strecke ergänzt. Der spektakuläre Pumptrack-Wettbewerb wurde auf den Samstagnachmittag verlegt; die Kinderrennen finden am Sonntag statt. Nicht mehr im Programm ist das E-Bike-Rennen.

Urs Huber strebt am Samstag nach dem achten Eiger-Bike-Erfolg. Der Marathon-Vize-Schweizer-Meister ist in Topform und zählt neben den Bernern Marc Stutzmann, Hansueli Stauffer und Andreas Moser, dem Schweizer Meister Martin Fanger und den Deutschen Sascha Weber und Simon Schneller zu den Favoriten. Bei den Frauen kommt es voraussichtlich zum Zweikampf zwischen der sechsfachen Eiger-Bike-Siegerin Esther Süss und Janine Schneider.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.