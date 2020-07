Tod in der Grenadier-RS in Isone – Am Samstag dürfen die Kameraden des verstorbenen Rekruten erstmals heim Weshalb ein Grenadierrekrut am Dienstag in Isone während eines Leistungsmarschs starb, untersucht die Militärjustiz. Bis Ergebnisse vorliegen, dürften Wochen vergehen. Benjamin Gafner

Rekruten der Grenadierschule Isone bei einer Übung (Archivbild). Foto: Christian Beutler (Keystone)

Was am Dienstag in Isone genau geschah, bleibt vorerst im Dunkeln. «Wir informieren während der Untersuchung durch die Militärjustiz nicht mehr, um eine unabhängige Untersuchung nicht zu beeinflussen», sagte am Mittwoch Armeesprecher Stefan Hofer. Mit raschen Untersuchungsergebnissen ist nicht zu rechnen. Diese dürften erst in einigen Wochen vorliegen.

In Kreisen von Eltern, deren Söhne in Isone derzeit die Rekrutenschule absolvieren, herrscht derweil Unsicherheit. Sie sorgen sich teilweise und wollen wissen, was beim Leistungsmarsch genau geschah. Die bange Frage: «Ist auch mein Sohn in Gefahr?» Auf Unverständnis stösst da und dort, dass der Rekrut zuerst gesucht werden musste, nachdem Vorgesetzte bemerkten, dass er am Marschziel fehlte.

Unmenschliche körperliche Belastungen

Ein Vater, der anonym bleiben will, fragt sich, ob Unteroffiziere die Rekruten beim gut sechs Kilometer langen Eilmarsch begleiteten, der mit einer 15-Kilo-Packung innerhalb von 45 Minuten zu bewältigen war.

Diese Zeitung erhielt am Mittwoch zudem Schilderungen von Angehörigen über unmenschliche Belastungen, systematischen Schlafentzug und permanenten Druck, unter denen die Grenadierrekruten derzeit leiden müssten. Der gravierendste Vorwurf lautet aber, nach dem Tod des 21-Jährigen hätten die schockierten Kollegen lediglich eine Pause von zehn Minuten bekommen, um den Angehörigen mitzuteilen, dass es ihnen gut gehe. Die Rekruten würden wohl derart unter Stress gesetzt, vermutet der Bruder eines Rekruten, dass sie den Tod ihres Kameraden gar nicht richtig realisierten.

Offizier widerspricht

Major im Generalstab Remo Fenner, stellvertretender Chef Ausbildung beim Kommando Spezialkräfte in Isone, winkt ab. Zum Todesfall könne und dürfe er nicht Stellung nehmen, sagt er. Den Ängsten bei den zu Hause wartenden Eltern und Geschwister begegnet der Berufsoffizier hingegen. Die Rekruten hätten sechs Stunden Schlaf pro Nacht, beruhigt er. «Gestern Nacht waren alle um halb zwölf im Bett, ich selbst habe das kontrolliert», sagt er.

Allen sei befohlen worden, die Angehörigen über den Todesfall zu informieren. Dies habe man auch kontrolliert. Nicht alle hätten wohl ausführlich mit den Angehörigen telefoniert, manche Rekruten hätten lediglich eine SMS geschrieben. Grundsätzlich sei es den Rekruten aber möglich, mit ihren Angehörigen zu telefonieren. Der Todesfall sei innerhalb der Züge zudem diskutiert worden – dies unter Anwesenheit von Careteams.

Zu einem Bericht vom Mittwoch in der Pendlerzeitung «20 Minuten» nahm Fenner keine Stellung. Darin beschrieb ein ehemaliger Rekrut den 6,5-Kilometer-Leistungsmarsch, den auch er vor zwei Jahren absolvieren musste.

Erste Pause von den Strapazen

Der heutige Grenadiersoldat erzählte, es gehe darum, mehrere Hundert Meter Höhendifferenz möglichst rasch zu überwinden. Unterwegs hätten Kaderleute darauf geachtet, dass jeder eigenständig und ohne Abkürzungen das Ziel erreiche, sagte er. Einem schwächeren Kameraden Gepäck abzunehmen oder diesen sonst zu unterstützen, sei verboten gewesen. In der RS habe man wenig Schlaf, kaum Zeit für sich, dafür viele Vorgaben und Druck, mit dem man klarkommen müsse, erzählte er. Zu dessen Schilderungen nehmen die Verantwortlichen an der Grenadierschule keine Stellung.

Mit den ersten Strapazen für die Rekruten hat es nun aber bald ein vorläufiges Ende. Fenner sagt: «Am Samstag dürfen die Rekruten erstmals in den Wochenendurlaub.» Das erste RS-Wochende mussten sie wegen der Corona-Prävention in der Kaserne von Isone bleiben.

Am Samstag können die Rekruten zu Hause also erstmals erzählen, was sie die ersten zwei Wochen erlebten. Und wieder einmal ausschlafen.